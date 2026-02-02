النقل تعلن تسيير قطارا إلى كربلاء المقدسة بمناسبة زيارة النصف من شعبان

أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، تسيير قطار DMU إلى محافظة كربلاء المقدسة بمناسبة زيارة النصف من شعبان بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج).

وقال مدير الشركة العامة لسكك الحديد التابعة لوزارة النقل مكي جابر ناصر، في بيان: إن "القطار سينطلق، غدًا الثلاثاء، من محطة بغداد المركزية في الساعة التاسعة صباحًا، متجهًا إلى محطة كربلاء المقدسة".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي نزولًا عند رغبة زوار الإمام الحسين (عليه السلام)، ووفق توجيهات غرفة عمليات النقل، لتوفير أفضل الخدمات لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) على متن القطارات؛ لما توفره من راحة وسرعة وأمان".