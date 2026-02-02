الأخبار

النقل تعلن تسيير قطارا إلى كربلاء المقدسة بمناسبة زيارة النصف من شعبان


أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، تسيير قطار DMU إلى محافظة كربلاء المقدسة بمناسبة زيارة النصف من شعبان بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج).

وقال مدير الشركة العامة لسكك الحديد التابعة لوزارة النقل مكي جابر ناصر، في بيان: إن "القطار سينطلق، غدًا الثلاثاء، من محطة بغداد المركزية في الساعة التاسعة صباحًا، متجهًا إلى محطة كربلاء المقدسة".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي نزولًا عند رغبة زوار الإمام الحسين (عليه السلام)، ووفق توجيهات غرفة عمليات النقل، لتوفير أفضل الخدمات لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) على متن القطارات؛ لما توفره من راحة وسرعة وأمان".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخطوط الجوية تعلن زيادة رحلات العمرة
المفوضية : الغاء المصادقة على نتائج مرشح فائز عن الاعمار والتنمية ومقاضاته..
السيطرة على حريق شمالي الديوانية
تحذير جوي خاص بالطيران.. سحب ركامية رعدية غرب العراق
القبض على سوري الجنسية بتهمة السرقة في ديالى
النقل تعلن تسيير قطارا إلى كربلاء المقدسة بمناسبة زيارة النصف من شعبان
الدفاع تنفي وجود دعوة للتطوع بصفة جندي
الناطق باسم الخارجية الايرانية ينفي مباركة السيد الخامنئي بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء
القنصل الإيراني في البصرة يحذر من تهديدات تستهدف سماحة السيد الخامنئي
وفد الاطار التنسيقي يصل السليمانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك