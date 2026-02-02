الدفاع تنفي وجود دعوة للتطوع بصفة جندي

نفت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين ( 2 شباط 2026 )، ما يتم تداوله بشأن فتح باب التطوع ضمن صفوف الجيش العراقي بصفة جندي، مؤكدة أن تلك الأخبار غير صحيحة.

وذكر بيان للإعلام الرسمي للوزارة أن "ما يُنشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من استمارات تطوع مقابل مبالغ مالية، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن أي دعوة رسمية للتطوع تصدر حصراً عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية الموثقة".

وشددت الوزارة على أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من ينشر أخباراً كاذبة أو يحاول استغلال المواطنين باسم وزارة الدفاع".