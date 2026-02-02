الأخبار

إيران: اختيار القيادات العراقية شأن داخلي والعراقيون وحدهم يقررون ذلك


أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين ( 2 شباط 2026 )، أن الأمور الداخلية للعراق تخص العراقيين وحدهم، وأنهم أفضل من أي طرف آخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالهيئات السياسية واختيار المسؤولين للمناصب العليا، بدءاً من رئاسة الجمهورية مروراً برئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان.

وقال بقائي عند سؤاله عن مباركة قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي للإطار التنسيقي باختيار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء: "الامور الداخلية للعراق تعود للعراقيين، وهم الأقدر على تقرير تشكيلاتهم السياسية وتعيين المسؤولين الذين سيشغلون المناصب المختلفة".

وأضاف: "لقد شددنا دوماً على أن أي تدخل خارجي، خصوصاً ما شهدناه مؤخراً من قبل الأمريكيين، يشكل خطراً كبيراً ويضر باستقرار العراق".

وأشار إلى أن إيران تدعو جميع الأطراف الإقليمية والدولية لاحترام السيادة الوطنية للعراق والالتزام بالآليات الدستورية والقانونية الداخلية، مؤكداً أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان استقرار العملية السياسية ومنع أي محاولات لإملاء قرارات خارجية على الشعب العراقي.

وتأتي هذه التصريحات رداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العراقية وأصوات سياسية بشأن إرسال رسالة تهنئة من قائد الثورة الإسلامية الإيرانية إلى الإطار التنسيقي العراقي بمناسبة اختيار نوري المالكي، حيث نفى بقائي أي تدخل إيراني في هذا الشأن، مؤكداً أن الأمر متعلق بالعراقيين وحدهم وبآلياتهم القانونية والدستورية.

وأوضح أن موقف إيران يرتكز على احترام القوانين العراقية وضمان حرية العراقيين في اختيار قياداتهم دون إملاءات خارجية، مشدداً على أن التدخلات الأجنبية قد تزعزع استقرار البلاد وتعرقل العملية السياسية.

