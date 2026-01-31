القبض على متهم هرب من كركوك الى ديالى بعد تورطه بجريمة قتل

القت قوة امنية مشتركة القبض على متهم خطير هرب من محافظة كركوك الى ديالى بعد تورطه بجريمة قتل .

وقال مصدر امني إن قوة مشتركة وبجهد استخباري تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم الذي ارتكب جريمة قتل قبل عدة أشهر في محافظة كركوك وهرب الى ناحية بهرز جنوب بعقوبة للاختباء.

وأضاف أن القوة المشتركة نفذت كمينا محكما أسفر عن القبض على المتهم الذي جرى نقله إلى مركز احتجاز لاستكمال التحقيقات الأولية وفق السياقات القانونية المعتمدة .