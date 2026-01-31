الاستخبارات العسكرية : القبض على 13 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد .. خلال اسبوع

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على 13 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد ، خلال اسبوع .
وذكرت المديرية في بيان :" ان مفارز الاستخبارات ، بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى في قيادة عمليات بغداد، ووفق معلومات دقيقة ، القت القبض على 13 من تجار ومروجي المخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد ، هذا الاسبوع فقط ".
واضافت :" تم ضبط مواد مخدرة مختلفة بحوزة المتهمين ، و تم تسليمهم مع المواد الى الجهات المختصة ".
