الاستخبارات العسكرية : القبض على 13 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد .. خلال اسبوع

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على 13 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد ، خلال اسبوع .

وذكرت المديرية في بيان :" ان مفارز الاستخبارات ، بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى في قيادة عمليات بغداد، ووفق معلومات دقيقة ، القت القبض على 13 من تجار ومروجي المخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد ، هذا الاسبوع فقط ".

واضافت :" تم ضبط مواد مخدرة مختلفة بحوزة المتهمين ، و تم تسليمهم مع المواد الى الجهات المختصة ".