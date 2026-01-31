الأخبار

النـزاهـة: استرداد أكثر من 3 ملايين دولار من أموال أمانة بغداد المختلسة


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن استرداد أكثر من ثلاثة ملايين دولار من الأموال المختلسة العائدة لأمانة بغداد، بعد كسب الدعوى القضائيَّة الصادرة عن القضاء اللبناني لمصلحة الحكومة العراقيَّة.

وقالت الهيئة في بيان  إن "المتابعة الحثيثة التي قامت بها، بالتنسيق مع سفارة جمهوريَّة العراق في بيروت، أفضت إلى تنفيذ القرار القضائيّ القاضي باسترداد الأموال المُختلسة"، منوهة بأنَّ المبلغ المسترد البالغ (3.014.457) دولار تمَّ إيداعه في حساب سفارة جمهوريَّة العراق لدى مصرف الرافدين – فرع بيروت، وتحويله إلى المصرف عن طريق نظام التحويلات الماليَّة الدوليَّة (SWIFT)".

وأضافت انها "مُستمرةٌ بمُتابعة إجراءات نقل ملكيَّة وحدةٍ سكنيَّةٍ (شقةٍ في موقعٍ مميَّز) كانت المُدانة قد اشترتها بالأموال المختلسة"، لافتةً إلى أنَّ "الإجراءات وصلت مراحلها الأخيرة بالتنسيق مع وزارة العدل وسفارة جمهوريَّة العراق في بيروت".

وبيَّنت الهيئة أنَّ "الأموال المستردة تُعدُّ جزءاً من مبالغ مختلسة سبق لها الكشف عنها والبالغة (17.000.000.000) دينار من أمانة بغداد"، مبينةً أنَّ "المُدانة الرئيسة في القضيَّة (زينة سعود) أُلقي القبض عليها في لبنان عام 2010 أثناء محاولتها الهروب، وصدر بحقها حكمٌ بالسجن المؤبَّد مع مصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه".

يُشار إلى أنَّ جهود هيئة النزاهة بالتعاون مع الجهات المعنيَّـة (الوطنيَّة والدوليَّة)، سبق أن أفضت إلى استرداد مبلغ (9.384.499) دولاراً، من الأموال التي هرّبتها المدانة كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّة وبأسماءٍ مُستعارة.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
