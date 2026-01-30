مباحثات عراقية – أممية بشأن ملف اللاجئين والنازحين

بحث سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، مع المُفوَّض السَّامي للأُمم المُتَّحدة لشُؤُون اللَّاجئين برهم صالح، الجوانب الإنسانيَّة المُرتبطة ملف اللاجئين والنازحين.

وذكر بيان للسفارة العراقية ان السفير "التقى اليوم الجمعة المُوافِق 30 كانُون الثَّاني 2026، برهم صالح، المُفوَّض السَّامي للأُمم للأُمم المُتَّحدة لشُؤُون اللَّاجئين، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة التُّركيَّة أنقرة ولقائه عددًا من المسؤُولين الأتراك".

وفي مُستهلِّ اللقاء، قدَّم السفير تهانيه إلى برهم صالح لمُناسبة تسنُّمه منصب المُفوَّض السَّامي للأُمم للأُمم المُتَّحدة لشُؤُون اللَّاجئين (UNHCR)، مُتمنيًا لهُ التَّوفيق والنَّجاح في أداء مهامِّه الإنسانيَّة، وفق البيان.

وأشارت السفارة إلى أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النَّظر بشأن عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، ولا سيما الجوانب الإنسانيَّة المُرتبطة بملف اللاجئين والنَّازحين".