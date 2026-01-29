الشيخ قيس الخزعلي يستقبل محافظ بابل ويؤكد دعمه لجهود الإعمار والخدمات

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الخميس ( 29 كانون الثاني 2026 )، محافظ بابل علي تركي في بغداد، مؤكدًا دعمَه لجهود الإعمار والخدمات في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للخزعلي في بيان ، ان "اللقاء جرى في مكتب الأخير ببغداد، حيث هنّأ المحافظ علي تركي بنيل ثقة مجلس المحافظة، متمنيًا له التوفيق في مهامه لخدمة أبناء بابل".

وشدد الخزعلي على "أهمية العمل الجاد والمستمر لدفع عجلة الإعمار والتنمية في المحافظة، والعمل على إيصالها إلى مكانتها بين المحافظات، بما يلبي احتياجات سكانها الخدمية والتنموية، كما عبّر عن شكره وتقديره لأهالي بابل لدورهم الوطني وحرصهم على الاستقرار والبناء"، مضيفاً "لدينا كامل الثقة بالمحافظ علي تركي، لما نعرفه عنه من كونه رجلاً مجاهداً وعملياً، وقادراً على مواصلة العمل بروح المسؤولية وخدمة أهالي بابل".

من جانبه، أكد المحافظ علي تركي شكره وامتنانه للأمين العام، موضحًا: "نعده وجميع أهلنا في محافظة بابل بأن نكون خير عون لهم في هذه المرحلة، وسنبذل أقصى الجهود لجعل بابل نموذجاً يُحتذى به في العمل الخدمي والإداري".