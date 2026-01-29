الكمارك تضبط وتعيد مئات العجلات المخالفة

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس ( 29 كانون الثاني 2026 )، عن ضبط وإعادة مئات العجلات المخالفة، فيما أكدت حرصها على حماية الاقتصاد الوطني.

وقالت الهيئة في بيان ، إن "مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت، من خلال كوادرها العاملة في مكتب كمرك السد – دارمان – جيمن، وللفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 27 كانون الثاني 2026، من إعادة (777) عجلة إلى إقليم كردستان لعدم استكمالها الإجراءات القانونية".

وأضافت أنه "تمكنت أيضاً من ضبط 31 عجلة محملة ببضائع متنوعة، بينها كهربائيات، دجاج مجمد، حديد، ملابس، مشروبات كحولية، ألمنيوم، ولاصق سيراميك، حيث تمت إحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وتابعت أن "كوادر مديرية كمرك المنطقة الوسطى المتواجدين في سيطرة باوه محمود تمكنوا من ضبط عجلة محملة بأنابيب بلاستيكية، حيث تبين أن الوزن الفعلي للحمولة يفوق الوزن المثبت في الفاتورة الرسمية المرفقة، مما يشكل مخالفة صريحة للإجراءات الكمركية، وقد تم تنظيم محضر ضبط رسمي وإرفاق الوثائق الثبوتية اللازمة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة".