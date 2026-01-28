مديرية شؤون المخدرات تفعل محكمة أمر الضبط لتعزيز الانضباط المؤسسي

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الأربعاء، تفعيل محكمة أمر الضبط في المديرية.

وذكر بيان صادر عن المديرية أن "محكمة أمر الضبط عقدت جلستها الأولى رسميًا في المديرية العامة لشؤون المخدرات، برئاسة الفريق الحقوقي أحمد الزركاني، مدير عام شؤون المخدرات".

وأضاف البيان أن "هذا الإجراء يأتي في إطار فرض الانضباط المؤسسي وضمان سلامة الإجراءات القانونية، والنظر بحزم ودقة في صحة المخالفات المنسوبة إلى ضباط ومنتسبي المديرية من عدمها".

وأكد أن "تفعيل المحكمة جاء بهدف توفير الحماية للكوادر الأمنية وحفظ حقوقهم القانونية في حال عدم ثبوت التقصير، مع تطبيق المساءلة الصارمة دون أي تهاون بحق المقصرين، نظرًا لحساسية طبيعة عمل المديرية".

وأشار البيان إلى أن "تفعيل محكمة أمر الضبط يُعد رسالة حزم واضحة تؤكد أن القانون هو الفيصل، وأن حماية المنتسبين لا تنفصل عن فرض الانضباط وسيادة القانون".