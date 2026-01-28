فيحان: فرض الإرادات الخارجية تهديد مباشر للسلم والاستقرار العالمي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، اليوم الأربعاء، أن محاولات فرض الإرادات الخارجية تشكل تهديداً مباشراً للسلم والاستقرار العالمي، مشدداً على أن العراق يحتاج اليوم إلى دبلوماسية الهوية الوطنية؛ لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان إن "فيحان وخلال لقائه بسفراء العراق، والكادر المتقدم في الوزارة، بارك لهم نيل ثقة الحكومة ومجلس النواب"، مؤكداً، أن "السلطة التشريعية ستكون السند القوي لوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية عبر تفعيل الأدوات التشريعية والرقابية التي تضمن نجاح مهامهم في تمثيل العراق بالشكل الذي يليق بمكانته التاريخية".

وفي قراءة للمشهد السياسي، أشار فيحان إلى أن "المنطقة تمر بمرحلة مفصلية، محذراً من أن خرق القوانين الدولية يجر العالم نحو عواقب وخيمة".

وأوضح أن وجود العراق في قلب دائرة التوترات الإقليمية يستوجب بناء منظومة دبلوماسية فاعلة، قادرة على حماية المصالح العليا للدولة والنظام السياسي، وأكد على إبراز النجاحات الوطنية التي تحققت رغم جسامة التحديات، واعتبر العمل الدبلوماسي هو خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الخارجية".

وشدد النائب الأول على "ضرورة أن يكون السفير مرآة للهوية الوطنية ومؤمناً بالعملية الديمقراطية"، داعياً السفراء إلى "رفد المجلس بتقارير دورية ودقيقة حول طبيعة تعامل الدول مع الرعايا العراقيين (جالية ومسافرين)".

وأكد فيحان، وفقاً للبيان، "على تفعيل "مبدأ التعامل بالمثل كركيزة أساسية في التعاملات الدبلوماسية؛ لضمان كرامة العراقيين في الخارج وتعزيز هيبة الدولة".

واختتم اللقاء بتجديد التزام مجلس النواب بتهيئة سبل النجاح للمنظومة الدبلوماسية، باعتبارها الأداة الأهم في إدارة الأزمات وتثبيت حقوق العراق في المحافل الدولية.