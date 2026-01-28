السيد عادل عبد المهدي: العراقيون أحرار في اختيار حكومتهم

أكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق السيد عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء ( 28 كانون الثاني 2026 )، أن العراقيين احرار في اختيار حكومتهم.

وكتب السيد عبد المهدي تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "العراقيون أحرار في اختيار حكومتهم.. كما كانوا أحراراً في 2003 ، بتأييد فتوى المرجعية بإنتخاب مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ورفض المجمعات الانتخابية وإملاءات الاحتلال".

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم العراق إذا عاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى السلطة، مبينا ان العراق ‌بدون مساعدة الولايات المتحدة، لن يكون لديه أي فرصة للنجاح.