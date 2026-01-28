جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ "إرهابيين اثنين" في الأنبار

كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القبض على ارهابيين (2) في محافظة الانبار.

وذكر الجهاز في بيان ان "في اطار عمليات ابطال جهاز مكافحة الإرهاب في متابعة بقايا عصابات داعش الارهابي نفذنا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، نفذ ابطالنا عمليتين نوعيتين منفصلتين وفقا لمعلومات دقيقة وأوامر قضائية من قاضي تحقيق جهازنا اسفرتا عن القاء القبض على ارهابيين(2) في محافظة الانبار".

وتابع، انه "نفذت قطعات الجهاز عمليات تفتيش ونصب كمائن في محافظة كركوك قضاء داقوق سلسلة جبال حمرين ضمن إجراءات استباقية وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة اسفرت عن العثور على (3) جحور لبقايا عصابات داعش الارهابي تم تخريبها".