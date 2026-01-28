الأخبار

جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ "إرهابيين اثنين" في الأنبار


كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القبض على ارهابيين (2) في محافظة الانبار.

وذكر الجهاز في بيان ان "في اطار عمليات ابطال جهاز مكافحة الإرهاب في متابعة بقايا عصابات داعش الارهابي نفذنا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، نفذ ابطالنا عمليتين نوعيتين منفصلتين وفقا لمعلومات دقيقة وأوامر قضائية من قاضي تحقيق جهازنا اسفرتا عن القاء القبض على ارهابيين(2) في محافظة الانبار".

وتابع، انه "نفذت قطعات الجهاز عمليات تفتيش ونصب كمائن في محافظة كركوك قضاء داقوق سلسلة جبال حمرين ضمن إجراءات استباقية وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة اسفرت عن العثور على (3) جحور لبقايا عصابات داعش الارهابي تم تخريبها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ قيس الخزعلي : نعلن رفضنا لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا والتأثير على التداول السلمي للسلطة
جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ "إرهابيين اثنين" في الأنبار
كربلاء تُعطل الدوام الرسمي لمدة يومين بمناسبة "الزيارة الشعبانية"
النزاهة توجه فريقاً متخصصاً لمتابعة معالجة التلوث البيئي في بغداد
وزارة البيئة: دراسة شاملة لتشخيص المشاكل والآثار البيئية للأنشطة النفطية
الشيخ همام حمودي للسفير الروسي: العراق ماضٍ في إكمال تشكيل الرئاسات
جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على إرهابيين اثنين في الانبار
محافظة كربلاء المقدسة: تعطيل الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل
سلطة الطيران المدني تصدر توضيحاً بشأن تشغيل مطار الموصل الدولي
حيدر الملا: الذي شذَّ عن المجلس السياسي هو الحلبوسي.. اتخذ موقفاً منفرداً وسوَّقه في الإعلام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك