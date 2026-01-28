الأخبار

جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على إرهابيين اثنين في الانبار


 

 

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار وإجراء عمليات تفتيش في كركوك، حيث ذكر الجهاز في بيان، أنه "في إطار عمليات أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في متابعة بقايا عصابات داعش الإرهابية نفذنا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، إذ تمكن أبطالنا من تنفيذ عمليتين نوعيتين منفصلتين وفقاً لمعلومات دقيقة وأوامر قضائية من قاضي تحقيق جهازنا، أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار".

وأضاف ان "قطعات الجهاز نفذت أيضا عمليات تفتيش ونصب كمائن في محافظة كركوك قضاء داقوق، سلسلة جبال حمرين، ضمن إجراءات استباقية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن العثور على (3) جحور لبقايا عصابات داعش الإرهابية تم تخريبها".

كما أكد الجهاز وفقاً للبيان، أن "قواتنا مستمرة بتنفيذ واجباتها وفق استراتيجية مدروسة وبعمليات نوعية استباقية، لضمان حماية أمن المواطنين وبلدنا الحبيب".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
