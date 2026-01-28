جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على إرهابيين اثنين في الانبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار وإجراء عمليات تفتيش في كركوك، حيث ذكر الجهاز في بيان، أنه "في إطار عمليات أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في متابعة بقايا عصابات داعش الإرهابية نفذنا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، إذ تمكن أبطالنا من تنفيذ عمليتين نوعيتين منفصلتين وفقاً لمعلومات دقيقة وأوامر قضائية من قاضي تحقيق جهازنا، أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار".

وأضاف ان "قطعات الجهاز نفذت أيضا عمليات تفتيش ونصب كمائن في محافظة كركوك قضاء داقوق، سلسلة جبال حمرين، ضمن إجراءات استباقية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن العثور على (3) جحور لبقايا عصابات داعش الإرهابية تم تخريبها".

كما أكد الجهاز وفقاً للبيان، أن "قواتنا مستمرة بتنفيذ واجباتها وفق استراتيجية مدروسة وبعمليات نوعية استباقية، لضمان حماية أمن المواطنين وبلدنا الحبيب".