الأخبار

سلطة الطيران المدني تصدر توضيحاً بشأن تشغيل مطار الموصل الدولي


 

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن تشغيل مطار الموصل الدولي، حيث ذكرت سلطة الطيران المدني في بيان، أن "تشغيل أي مطار دولي أو محلي يخضع لسلسلة من الإجراءات والمتابعات الفنية والقانونية، وبعد استكمالها تقوم السلطة بمنح الترخيص اللازم لبدء عمليات التشغيل".

وأضافت، أن "إجراءات التأهيل والتشغيل لمطار الموصل لم تُستكمل بعد وهي إجراءات متعددة الجوانب ولا نرغب في الخوض بتفاصيلها لكثرة مفرداتها".

وتابعت أن "سلطة الطيران المدني العراقي عمدت ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية والإنسانية إلى العمل بالحد الأدنى من المتطلبات الفنية لتسيير رحلات داخلية خاصة ليس لغرض احتساب ذلك كإنجاز وإنما لخدمة أبناء محافظة نينوى وأهالي مدينة الموصل الكرام والمساهمة – ولو بجزء بسيط – في دعم التنمية وإعادة المدينة إلى سابق عهدها".

كما لفتت إلى أن "عدد الرحلات الممنوحة ابتداءً من شهر كانون الثاني لعام 2026 ولغاية تاريخه بلغت (9) رحلات توزعت بين عدد من المطارات العراقية"، مشيرة إلى أن "قلة عدد هذه الرحلات تعود إلى عدة أسباب منها أسباب تسويقية تتعلق بمبدأ (العرض والطلب) وأخرى تشغيلية تتعلق (بنوع الطائرات المستخدمة) وتوفر (المعدات الأرضية) وغيرها من المتطلبات الفنية".

كذلك أوضحت، أن "السلطة ومن خلال كوادرها المختصة تواصل تنسيق ومتابعة كل رحلة على حدة لضمان إتمام العملية التشغيلية وفق المسارات الصحيحة والمعتمدة من دون إغفال الجهود الكبيرة التي تبذلها باقي الدوائر التابعة لوزارة النقل". فيما دعت السلطة بحسب البيان، إلى "توخي الدقة والتأني في استقصاء المعلومات من الجهات المختصة، وعدم الانجرار وراء من يسعون إلى إثارة البلبلة أو الاصطياد في المياه العكرة".

