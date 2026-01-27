اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن السجن 6 سنوات بحق محاسب في كمرك الشلامجة الحدودي.

وقال المجلس في بيان ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكما بالــسجن لمدة ست سنوات بحق موظف يعمل بصفة محاسب في منفذ جمرك الشلامجة الحدودي".

واضاف ان "المدان اقدم بالاستيلاء على أموال من حساب ايراد المنفذ من خلال استقطاع الرسوم والامانات وقيامه بإيداع جزء منها لدى المصرف والاحتفاظ بالجزء الباقي لنفسه بصورة غير مشروعة"، موضحا ان "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".