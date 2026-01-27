الأخبار

رئيس كتلة صادقون : نرفض تعطيل الاستحقاقات الدستورية


 اكدت كتلة الصادقون النيابية ، التزامها بالاستحقاقات الدستورية وحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية .

وقال رئيس الكتلة النائب عدي عواد ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان " اعضاء كتلة الصادقون حضروا جميعا هذا اليوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، وهذه رسالة واضحة ان تعطيل الاستحقاقات الدستورية يضر بمؤسسات الدولة،

واضاف ، ان " رئاسة البرلمان عقدت الجلسة داخل القاعة ، وكان عدد الحضور 85 نائبا ، لكن هناك كتل سياسية لم يحضر نوابها لاسباب خاصة بهم ، كما قدم الحزبان الكرديان طلبات مساء امس الى الإطار التنسيقي لتأجيل الجلسة ، وحرصا منا على الاستحقاق الدستوري والالتزام بالمدد الدستورية ، لذلك حضورنا هو رسالة واضحة ضد التعطيل تحت اي مبررات ، لان الدستور فوق الجميع ويجب الالتزام بذلك "، مؤكدا دعم كل مسار وطني يخدم المصلحة العامة ويحقق الاستقرار السياسي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضبط مواد لتزييف السبائك الذهبية في صلاح الدين
رئيس مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
حريق كبير بمنطقة الزعفرانية في بغداد
بالوثيقة .. ضوابط الخطاب الاعلامي خلال شهر رمضان المبارك
وزير المالية تترأس اجتماعاً لحسم التسويات الحسابية بين قطاعي النفط والكهرباء
معاون رئيس أركان الجيش يصل الى كركوك
السجن 6 سنوات بحق محاسب في كمرك الشلامجة الحدودي
مجلس الخدمة ينفي سرقة أكثر من 3600 درجة مخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل
رئيس كتلة صادقون : نرفض تعطيل الاستحقاقات الدستورية
منحة سويدية لدعم العودة الآمنة وإعادة إدماج الأسر العراقية العائدة من مخيم الهول
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك