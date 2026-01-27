رئيس كتلة صادقون : نرفض تعطيل الاستحقاقات الدستورية

اكدت كتلة الصادقون النيابية ، التزامها بالاستحقاقات الدستورية وحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية .

وقال رئيس الكتلة النائب عدي عواد ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان " اعضاء كتلة الصادقون حضروا جميعا هذا اليوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، وهذه رسالة واضحة ان تعطيل الاستحقاقات الدستورية يضر بمؤسسات الدولة،

واضاف ، ان " رئاسة البرلمان عقدت الجلسة داخل القاعة ، وكان عدد الحضور 85 نائبا ، لكن هناك كتل سياسية لم يحضر نوابها لاسباب خاصة بهم ، كما قدم الحزبان الكرديان طلبات مساء امس الى الإطار التنسيقي لتأجيل الجلسة ، وحرصا منا على الاستحقاق الدستوري والالتزام بالمدد الدستورية ، لذلك حضورنا هو رسالة واضحة ضد التعطيل تحت اي مبررات ، لان الدستور فوق الجميع ويجب الالتزام بذلك "، مؤكدا دعم كل مسار وطني يخدم المصلحة العامة ويحقق الاستقرار السياسي".