الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : أوروبا وأزمة غرينلاند.. استحقاقات المواجهة المقبلة
وكالة انباء براثا
110
2026-01-21
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب فالح الخزعلي يكشف عن نتائج الاجتماع النيابي مع رؤساء مجالس المحافظات
وزير الخارجية يتسلّمُ نسخة من أوراق اعتمادِ السفيرةِ الفلسطينية في العراق
اعتقال متهم باعمال السحر والشعوذة في الحلة
التربية تعلن ضوابط تأسيس المدارس المهنية الاهلية
الشيخ الخزعلي ووفد تحالف خدمات يؤكدان أهمية توحيد الجهود الوطنية
اقليم كردستان.. موجة من الثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الخميس
قائد عمليات كركوك يعلن اتخاذ اجراءات امنية مشددة بين المحافطة واقليم كردستان
امير قبيلة العبيد يدعو عشائر العراق لموقف وطني جامع ودعم القوات الامنية
العراق والجامعة العربية يبحثان تطورات المنطقة والعالم
رئاسة مجلس النواب تؤكد عزمها على تمرير قانون هيئة النزاهة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
السليمانية: بسبب انخفاض درجات الحرارة تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء والأربعاء المقبل
996
سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) يعزّي بوفاة السيد علي الناصر السلمان
641
مراسم تشييع جثمان شقيق المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني في قم المقدسة
555
“قسد” تنسحب من معبر اليعربية وسط ترقب لتغيّر خارطة السيطرة
508
انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق الإقليم..
455
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك