جنايات الكرخ: الإعدام والسجن المؤبد بحق قاتل صفاء المشهداني

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء ( 21 كانون الثاني 2026 )، احكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق قاتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت، اليوم، احكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق قاتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني".

وأضاف البيان، أن "المدان أقدم على زرع عبوة ناسفة في أسفل عجلة المجنى عليه مما أدى إلى استشهاده بتاريخ 15 / 10 / 2025 في منطقة الطارمية، وصدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 406 /1/ أ / ب من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتابع، أن "المحكمة نفسها أصدرت حكماً ثانيا على المدان بالسجن المؤبد عن جريمة قيامه بالشروع بقتل أربعة اشخاص كانوا مع المجنى عليه اثناء الحادثة حالت الإسعافات دون وفاتهم، وصدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 406 / 1 / أ / ب / 31 من القانون ذاته".