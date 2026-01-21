القبض على المروج لداعش الإرهابي في نينوى

أعلنت محكمة التحقيق المركزية، اليوم الأربعاء، القبض على المروج لكيان داعش الإرهابي المكنّى (أبو البراء)، وذلك عبر كمين محكم نفذ في محافظة نينوى – منطقة الهرمات الخامسة.

وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان انه "تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي من القبض على الإرهابي (أبو البراء) بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وتابع، ان "ينتمي المتهم إلى عائلة إرهابية تنتمي الى كيان داعش الإرهابي، حيث يُعد والده من الشرعيين في التنظيم وصادر بحقه حكم قضائي، فضلاً عن انتماء إخوته وأعمامه للتنظيم الإرهابي".

وأضاف، أن "الإرهابي المكنى ( أبو البراء) ينشط في الترويج الإعلامي لكيان داعش الإرهابي من خلال نشر مقاطع فيديو تتعلق بنشاطاتهم الإرهابية في العراق وسوريا، بهدف دعم الدعاية المتطرفة وبث الأفكار الإرهابية".