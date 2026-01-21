السفارة العراقية في أنقرة: اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة حصراً لإصدار الجواز الإلكتروني

اعلنت السفارة العراقية في تركيا، اليوم الأربعاء، تحديد اعتماد البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة) حصراً لإصدار الجوازات الإلكترونيّة.

وذكرت السفارة في بيان انه "تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخليّة، الموجَّهة إلى سفارة جُمْهُوريّة العراق في أنقرة، نعلن إيقاف إصدار الجوازات الإلكترونيّة بالاعتماد على صورة القيد الإلكترونيّة، واعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2026/01/22، سيكون إصدار الجواز الإلكتروني حصراً على أساس البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة)".

وتابعت، ان "التوجيه جاء في إطار تنظيم الإجراءات وتدقيق البياناتِ وفق الضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخليّة العراقيّة".

ودعت السفارة بحسب البيان: "المواطنين الكرام إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة، ومراجعة القسم القنصلي حصراً للمواطنين الذين لديهم البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة)"، مؤكِّدةً "حرصها على تقديم أفضل الخدمات القنصليّة للمواطنين العراقيّين المقيمين في الجُمْهُوريّة التركيّة".