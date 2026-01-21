الأخبار

السفارة العراقية في أنقرة: اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة حصراً لإصدار الجواز الإلكتروني


اعلنت السفارة العراقية في تركيا، اليوم الأربعاء، تحديد اعتماد البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة) حصراً لإصدار الجوازات الإلكترونيّة.

وذكرت السفارة في بيان انه "تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخليّة، الموجَّهة إلى سفارة جُمْهُوريّة العراق في أنقرة، نعلن إيقاف إصدار الجوازات الإلكترونيّة بالاعتماد على صورة القيد الإلكترونيّة، واعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2026/01/22، سيكون إصدار الجواز الإلكتروني حصراً على أساس البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة)".

وتابعت، ان "التوجيه جاء في إطار تنظيم الإجراءات وتدقيق البياناتِ وفق الضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخليّة العراقيّة".

ودعت السفارة بحسب البيان: "المواطنين الكرام إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة، ومراجعة القسم القنصلي حصراً للمواطنين الذين لديهم البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة)"، مؤكِّدةً "حرصها على تقديم أفضل الخدمات القنصليّة للمواطنين العراقيّين المقيمين في الجُمْهُوريّة التركيّة".

 

آخر الاضافات
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
