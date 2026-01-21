وزارة الهجرة بشان إعادة العراقيين من مخيم الهول: المتبقين هم اقل من 5 الاف فقط

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، استلام 31 وجبة من العائدين من مخيم الهول السوري وبواقع 19 ألفاً مع بقاء أقل من 5 آلاف عراقي.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، للوكالة الرسمية إن "الموقف العراقي تجاه مخيم الهول اتسم بالجدية والعمل المستمر منذ سنوات، حيث شرعت الجهات المعنية بتفكيك المخيم عبر عمليات تدقيق وفرز دقيقة للتمييز بين الضحايا والأبرياء وبين المتورطين بالجرائم"، مبيناً، أن "العراق استقبل الوجبة الـ31 من العائدين، ليصل إجمالي العدد إلى ما يقارب 19,000 شخص، في خطوة تعد استباقية لتفكيك هذا التجمع".

وأشار النوري إلى أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود أقل من 5000 عراقي لا يزالون داخل المخيم"، مؤكداً، أن "عملية العودة تجري بتنسيق عالٍ مع الجهات الأمنية وقيادة العمليات المشتركة لمتابعة ملفات الشباب والأطفال، حيث عاد معظمهم إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد التدقيق دون تسجيل أي خروق أمنية تذكر، فيما يتم تسليم من تثبت عليهم مؤشرات أمنية أو ملفات إرهابية إلى القضاء العراقي".

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية، قبل قليل، عن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا الى العراق.

وقالت القيادة في بيان تابعته السومرية نيوز، "بدأنا مهمة لنقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق ووضعهم في مراكز احتجاز آمنة".

وأضافت "ننسق مع شركائنا بالإقليم وحكومة العراق ونقدر دورهم لضمان هزيمة تنظيم داعش"، لافتا الى ان "عدد معتقلي داعش الذين سينقلون من سوريا الى العراق يصل الى 7 الاف عنصر".