التقاعد العامة تنفي الأنباء حول دعوتها للمتقاعدين مراجعة مقرها لتحديث بياناتهم

نفت هيئة التقاعد العامة، اليوم الأربعاء، الأنباء حول دعوتها للمتقاعدين مراجعة مقرها لتحديث بياناتهم، حيث ذكر وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدداً من المتقاعدين راجعوا ديوان الهيئة ومديرياتها في المحافظات بهدف تحديث بياناتهم بالرغم من ان رواتبهم التقاعدية مطلوقة".

وأضاف ان "الهيئة لم تصدر أي بيان أو منشور يدعو المتقاعدين إلى المراجعة وتحديث البيانات"، موضحا ان "كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع آنفاً غير دقيق وغير صحيح". كما دعا الى "اعتماد ما ينشر بالصفحة الرسمية الخاصة بهيئة التقاعد الوطنية".