رئيس هيئة النزاهة: هدفنا دعم المستثمرين وحمايتهم من الابتزاز

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن من أهدافنا الأساسية دعم المستثمرين وحمايتهم من الابتزاز، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، بحث خلال لقاء ممثل بعثة البنك الدوليّ سبل تعزيز معايير الشفافية في التعاقدات والمشاريع الممولة من البنك الدولي".

وأضاف اللامي، أن "العراق انضم إلى جميع المبادرات الدولية الإقليمية الرامية لمواجهة الفساد وتقليص مسالكه"، فيما أكد أن "من الأهـداف الأساسيَّة للهيئة منــع الفساد قبل وقوعه ودعم المستثمرين وحمايتهم من الابتزاز ".

بالمقابل، نوه ممثل بعثة البنك الدوليّ "بإفادة الجهات الدولية من تجربة الهيئة في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد".