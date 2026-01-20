الرئيسية
عاجل :
قسد تعلن خروج سجن الشدادي الذين يضم عتاة ارهابيي داعش عن سيطرتها بعد هجوم قوات الجولاني دون تدخل الامريكان
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : العالم يهتز بأحداث غير مألوفة.. ما القادم؟
وكالة انباء براثا
87
2026-01-20
آخر الاضافات
تظاهرة أمام القنصلية الأمريكية تضامناً مع كرد سوريا في أربيل
الحشد الشعبي يؤكد: الحدود مع سوريا مؤمّنة بالكامل
الشيخ جلال الدين الصغير : العالم يهتز بأحداث غير مألوفة.. ما القادم؟
اعتقال قيادي في "داعش"الارهابي تسلل من سوريا الى العراق
الديمقراطي الكردستاني ينتقد ترشيح الاتحاد الوطني لنزار أميدي لرئاسة الجمهورية
انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق الإقليم..
تحرك نيابي لإلغاء قرار حجب مخصصات أصحاب الشهادات العليا
البرلمان يُصوّت على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية
الإطار التنسيقي يلغي اجتماعه المقرر اليوم
سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) يعزّي بوفاة السيد علي الناصر السلمان
72 ساعة
وزير الخارجية يصل العاصمة الإيرانية طهران
906
السليمانية: بسبب انخفاض درجات الحرارة تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء والأربعاء المقبل
849
تشييع اية الله السيد هادي السيستاني قدس في قم ونقل جثمانه إلى النجف
724
شركة توزيع المنتجات النفطية: رفع حصة كركوك من النفط الأبيض إلى 800 ألف لتر يومياً
671
سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) يعزّي بوفاة السيد علي الناصر السلمان
455
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
