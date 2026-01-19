الحشد الشعبي يعلن الانتشار الميداني على الحدود مع سوريا

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تعزيز الانتشار الميداني على الشريط الحدودي مع سوريا لمنع أي خروقات محتملة، حيث ذكرت الهيئة في بيان، ان "اللواء 25 في الحشد الشعبي عزز انتشاره الميداني على الشريط الحدودي المحاذي لسوريا، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى إحكام السيطرة على الحدود ومنع أي خروقات محتملة"، وتابعت ان "التعزيزات شملت تأمين عدد من النقاط الحدودية الحساسة في منطقة طريفاوي – الحسكة، بهدف منع تسلل العناصر الإرهابية والحد من الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الأمني وضمان حماية الحدود بشكل فعّال".

كما ان "هذا الانتشار ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى دعم القوات الأمنية، وتعزيز الجهد الاستخباري والميداني، بما يسهم في الحفاظ على أمن المناطق الحدودية ومنع استغلالها من قبل الجماعات الخارجة عن القانون".