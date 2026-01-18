رئيس مجلس النجف ونقيب الصحفيين يؤكدان دور الصحافة بالحفاظ على السلم المجتمعي

أكد رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف حسين العيساوي، اليوم الأحد، ان نقابة الصحفيين العراقيين تلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً على الصعيد المحلي والعربي والدولي، حيث ذكرت نقابة الصحفيين في بيان، إن "ذلك جاء خلال استقبال المحافظ نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على دور الاعلام في دعم العمل المؤسسي وخدمة قضايا المجتمع والحفاظ على السلم المجتمعي الأهلي".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف كرم نقيب الصحفيين العراقيين بدرع التميز وذلك لجهوده في اعلاء شأن الصحافة العراقية".

فيما عبّر نقيب الصحفيين العراقيين عن شكره للدعم والرعاية المستمرة التي تحظى بها الاسرة الصحفية في محافظة النجف الاشرف.

كذلك عقد نقيب الصحفيين العراقيين اجتماعاً موسعاً مع الاسرة الصحفية في المحافظة مؤكداً اهمية الالتزام بالمعايير المهنية العالية في التناول الاعلامي واعتماد الموضوعية والحيادية والتمسك بأخلاقيات المهنة باعتبارها الركيزة الاساسية لمصداقية الصحافة ودورها في خدمة المجتمع.