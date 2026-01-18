وزارة الصحة تدعو خريجي 2023-2024 لمراجعة دوائرها لتنظيم عقود عمل خاصة بهم

دعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، خريجي 2023-2024 لمراجعة دوائرها لتنظيم عقود عمل خاصة بهم، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026، ستبدأ وزارة الصحة، البرنامج التدريبي الوطني الخاص لخريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية والتقنية من غير المعيّنين من خريجي العامين 2022-2023 و2023-2024 ولمدة سنتين لغرض منحهم إجازة ممارسة المهنة في القطّاع الخاص".

وأضاف البيان ان "الوزارة دعت الموما إليهم الى التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية التي ستُطلق قريبا ومتابعة التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص من دائرة التخطيط وتنمية الموارد والجهات المعنية الأخرى".

كما دعت الوزارة استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2026، "خريجي كليات الطب العام لسنة 2023-2024 لمراجعة دوائر الصحة لغرض تنظيم عقود العمل الخاصة بهم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وذلك لسد النقص الحاصل قي مؤسساتنا الصحية".