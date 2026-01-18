الأخبار

وزير التعليم العالي: قروض لأساتذة ومنتسبي الوزارة وجامعة بغداد للحصول على شقق سكنية


 

 

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأحد، أساتذة ومنتسبي جامعة بغداد الى التسجيل على المجمع السكني المخصص لهم، فيما نوّه الى منح قروض لتسهيل الحصول على الشقق، حيث ذكر العبودي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا اليوم مميز في تاريخ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث نتواجد في مجمع الأخوة السكني، وهو من المشاريع المتلكئة على ما أعتقد منذ عام 2013، ومنذ تسلمنا الوزارة أكدنا أن يكون هناك عمل جاد وإعادة مناقشة موضوع هذا العقد، حتى أصبحت نسبة الوزارة من 35% إلى 40%".

كذلك أضاف، أن "عدد الوحدات السكنية في هذا المشروع يبلغ 22 ألف وحدة، ونسبة الوزارة فيه حالياً 40%، ونسبة التخفيض من 20% إلى 25%"، مؤكداً أن "هذا يُعد واحداً من الإنجازات المهمة التي تُحسب للوزارة".

كما لفت إلى، أنه "تم الاطلاع على العمل، وكان عملاً مميزاً خلال فترة قصيرة جداً، حيث وجدنا أن بعض البنايات تم إكمال الهيكل الخارجي لها"، داعياً الأساتذة والمنتسبين في جامعة بغداد وفي مقر الوزارة إلى "المسارعة في اتخاذ الإجراءات الطبيعية من أجل التسجيل للحصول على شقة في مجمع الأخوة السكني".

وأوضح، أن "أحد الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، وبجهود وكوادر الوزارة، هو الحصول على التنسيق مع مصرف (TBI) وكذلك المصرف العقاري، من أجل توفير القروض لمنتسبي وزارة التعليم، وتحديداً في جامعة بغداد ومقر الوزارة، حيث باستطاعة الأستاذ والموظف التقديم على هذا القرض من أجل الحصول على شقة في المجمع"، وتابع: "كما تم استحصال قطع أراضٍ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحصلنا على قرار مجلس الوزراء لتوزيع قطع الأراضي على المطور العقاري، وستكون مخدومة بالكهرباء والماء وتعبيد الطرق".

وأضاف الوزير، أن "وزارة التعليم ستبقى تتابع مشروع مجمع الأخوة السكني حتى إنجازه خلال ثلاث سنوات لكل مرحلة من مراحل المشروع".

بالمقابل، قال مسؤول من شركة آثار الوركاء، عبد الستار أحمد، إن "مشروع مدينة الأخوة السكني يُعد من أهم المشاريع الاستثمارية السكنية، ويخدم فئة مهمة جداً من فئات المجتمع، ألا وهي موظفو وأساتذة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

كما أوضح، أن "المشروع حالياً في المرحلة الأولى، حيث شهدت هذه المرحلة أعمالاً متقدمة، ويتكون المشروع من أنماط مختلفة من الشقق بمساحات وتصاميم متعددة تلبي احتياجات وأذواق المستفيدين".

ولفت إلى، أن "أسعار الشقق السكنية ستكون مدعومة، إضافة إلى أن هناك قروضاً عقارية ضمن المبادرة الإسكانية للمصرف العقاري".

كما أعلن وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، اليوم الأحد، عن اجراءات التعاون مع المصرف العقاري والمصرف العراقي للتجارة TBI لغرض بدء اقراض المتقدمين لمجمع الاخوة السكني من منتسبي التعليم العالي وجامعاتها في محافظة بغداد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الصحة تدعو خريجي 2023-2024 لمراجعة دوائرها لتنظيم عقود عمل خاصة بهم
وزارة التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2025_2026 للفروع المهنية كافة
وزير التعليم العالي: قروض لأساتذة ومنتسبي الوزارة وجامعة بغداد للحصول على شقق سكنية
مجلس النواب ينوي تعيين 46 الف من الشهادات العليا في موازنة 2026
حالة الطقس: أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة
عمليات البصرة تنوه عن تفجير مسيطر عليه ضمن مقتربات منطقة ارطاوي
تظاهرات للمطالبة باختيار النائب السابق امير المعموري محافظا لبابل
الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مخزن في منطقة الشيخ عمر ببغداد
اعتقال امرأة قامت بشنق ابنها في الديوانية
بارزاني يبحث مع المبعوث الأمريكي وقيادات كردية مستقبل الاستقرار في سوريا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك