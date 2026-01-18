وزير التعليم العالي: قروض لأساتذة ومنتسبي الوزارة وجامعة بغداد للحصول على شقق سكنية

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأحد، أساتذة ومنتسبي جامعة بغداد الى التسجيل على المجمع السكني المخصص لهم، فيما نوّه الى منح قروض لتسهيل الحصول على الشقق، حيث ذكر العبودي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا اليوم مميز في تاريخ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث نتواجد في مجمع الأخوة السكني، وهو من المشاريع المتلكئة على ما أعتقد منذ عام 2013، ومنذ تسلمنا الوزارة أكدنا أن يكون هناك عمل جاد وإعادة مناقشة موضوع هذا العقد، حتى أصبحت نسبة الوزارة من 35% إلى 40%".

كذلك أضاف، أن "عدد الوحدات السكنية في هذا المشروع يبلغ 22 ألف وحدة، ونسبة الوزارة فيه حالياً 40%، ونسبة التخفيض من 20% إلى 25%"، مؤكداً أن "هذا يُعد واحداً من الإنجازات المهمة التي تُحسب للوزارة".

كما لفت إلى، أنه "تم الاطلاع على العمل، وكان عملاً مميزاً خلال فترة قصيرة جداً، حيث وجدنا أن بعض البنايات تم إكمال الهيكل الخارجي لها"، داعياً الأساتذة والمنتسبين في جامعة بغداد وفي مقر الوزارة إلى "المسارعة في اتخاذ الإجراءات الطبيعية من أجل التسجيل للحصول على شقة في مجمع الأخوة السكني".

وأوضح، أن "أحد الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، وبجهود وكوادر الوزارة، هو الحصول على التنسيق مع مصرف (TBI) وكذلك المصرف العقاري، من أجل توفير القروض لمنتسبي وزارة التعليم، وتحديداً في جامعة بغداد ومقر الوزارة، حيث باستطاعة الأستاذ والموظف التقديم على هذا القرض من أجل الحصول على شقة في المجمع"، وتابع: "كما تم استحصال قطع أراضٍ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحصلنا على قرار مجلس الوزراء لتوزيع قطع الأراضي على المطور العقاري، وستكون مخدومة بالكهرباء والماء وتعبيد الطرق".

وأضاف الوزير، أن "وزارة التعليم ستبقى تتابع مشروع مجمع الأخوة السكني حتى إنجازه خلال ثلاث سنوات لكل مرحلة من مراحل المشروع".

بالمقابل، قال مسؤول من شركة آثار الوركاء، عبد الستار أحمد، إن "مشروع مدينة الأخوة السكني يُعد من أهم المشاريع الاستثمارية السكنية، ويخدم فئة مهمة جداً من فئات المجتمع، ألا وهي موظفو وأساتذة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

كما أوضح، أن "المشروع حالياً في المرحلة الأولى، حيث شهدت هذه المرحلة أعمالاً متقدمة، ويتكون المشروع من أنماط مختلفة من الشقق بمساحات وتصاميم متعددة تلبي احتياجات وأذواق المستفيدين".

ولفت إلى، أن "أسعار الشقق السكنية ستكون مدعومة، إضافة إلى أن هناك قروضاً عقارية ضمن المبادرة الإسكانية للمصرف العقاري".

