شركة تعبئة الغاز تفتح أبوابها للمشككين وتؤكد استمرار التصدير

في أعقاب موجة القلق التي اجتاحت الشارع العراقي بشأن أزمة الغاز خلال الفترة الأخيرة، أعلنت الشركة العامة لخدمات وتعبئة الغاز في وزارة النفط، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، أن إنتاج غاز الطبخ متوفر بكميات وفيرة في جميع المحافظات، داعيةً من يشكك في هذا الإنتاج إلى زيارة دوائرها للاطلاع على كميات الإنتاج بشكل مباشر.

وقال مدير عام الشركة، أنمار علي حسين، في تصريح صحفي : إن "الإنتاج مستمر طوال الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، وفي جميع المحافظات، وهناك وفرة في الإنتاج لتغطية أي حاجة لغاز الطبخ، وقد تم توفير كميات كبيرة في بغداد والمحافظات الجنوبية".

وأضاف أن "مرحلة التشكيك انتهت، وإنتاج غاز الـLPG مستمر لتغطية الحاجة المحلية، إلى جانب استمرار التصدير الخارجي، ونحن نستغرب استمرار البعض في الترويج لعدم توفر غاز الطبخ، وهو أمر خارج الأطر الصحيحة".

وسجل العراق في الأسابيع الماضية حالة من القلق الشعبي نتيجة شائعات عن نقص غاز الطبخ، ما أدى إلى ازدحام أمام محطات التعبئة وارتفاع أسعار السوق السوداء في بعض المدن. ويُعزى جزء من هذا القلق إلى التأخر الموسمي في توريدات الغاز لبعض المحافظات، إضافة إلى التضخيم الإعلامي والشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشير خبراء إلى أن الحل الأمثل لتفادي موجات القلق المستقبلية يتمثل في زيادة الشفافية في توزيع الغاز، والإعلان الدوري عن كميات الإنتاج والتخزين في كل محافظة، بما يحد من الشائعات ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.