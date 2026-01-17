الدفاع : الجيش العراقي سيتولى إدارة قاعدة عين الأسد غربي العراق بعد الانسحاب الأمريكي

أكدت وزارة الدفاع ، اليوم السبت، أن الجيش العراقي سيتولى إدارة قاعدة عين الأسد غربي العراق بعد الانسحاب الأمريكي.

وقالت الوزارة في بيان، "أشرف رئيس أركان الجيش، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم السبت، على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل".

وأضاف البيان أن "رئيس أركان الجيش تابع مراحل تسلّم الملف الأمني من خلال إشرافه الميداني على توزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، والمتمثلة بلواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه، بالإضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش".

ووجّه يارالله وفق البيان "الجهات المعنية في القاعدة بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطعات الماسكة للقاعدة، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي".