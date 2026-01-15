الأمين العام لحركة أنصار الله الأوفياء يستقبل الامين العام لمنظمة بدر

استقبل الأمين العام لحركة أنصار الله الأوفياء، سماحة الشيخ حيدر الغراوي، اليوم الخميس في مكتبه بالعاصمة بغداد، الأمين العام لمنظمة بدر، الحاج هادي العامري، في لقاءٍ سياسي مهم عكس حرص القيادات الوطنية على متابعة تطورات المشهد العام وتعزيز مسارات الاستقرار في البلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث مستفيض لآخر المستجدات السياسية، وتقييم شامل لتطورات الأوضاع العامة على المستويين الداخلي والإقليمي، وانعكاساتها على الواقع العراقي، فضلاً عن مناقشة الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وفي مقدمتها ملف رئاسة الجمهورية والمسارات المرتبطة بـ تشكيل الحكومة الجديدة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وحساسية الظرف السياسي.

وأكد الجانبان على أهمية اعتماد الحوار المسؤول والتفاهمات الوطنية بين مختلف القوى السياسية، بوصفها الأساس المتين لضمان إنجاز الاستحقاقات وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبما يحفظ وحدة البلاد واستقرار مؤسساتها الدستورية، ويعزز ثقة الشارع بالعملية السياسية.

كما شدد اللقاء على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن الخلافات التي من شأنها إرباك المشهد السياسي، مع التأكيد على دعم كل الجهود الرامية إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على التوازن والتكامل، بما يسهم في معالجة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تواجه البلاد.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة توحيد المواقف الوطنية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، والمضي نحو مرحلة سياسية أكثر نضجًا، تستجيب لتطلعات الشعب العراقي وتؤسس لحكومة قادرة على إدارة الملفات الكبرى بكفاءة ومسؤولية.