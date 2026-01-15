حراك نيابي لإلغاء عقود المستشفيات الممنوحة للخنجر في بابل

كشف النائب عن محافظة بابل حمزة الخفاجي، اليوم الخميس، عن تحرك نيابي لإلغاء عقود المستشفيات التي منحت لسرمد خميس الخنجر في المحافظة، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء حالات الفساد وضمان إدارة شفافة للقطاع الصحي.

وقال الخفاجي في تصريح ل /المعلومة/، إن "العقود الممنوحة خلال الفترة الماضية شابتها شبهات فساد واضحة ، مبينا أن مجلس النواب سيعمل على مراجعة هذه العقود وإلغائها بما يحفظ المال العام ويعيد الثقة بالمؤسسات الصحية".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لملف الاستثمارات الصحية في بابل ، مؤكدا أن التحرك النيابي يأتي انسجاما مع مطالب المواطنين بإنهاء الفساد وتحقيق العدالة في الخدمات الطبية".

واتهم رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي في وقت سابق ، الحكومة بمنح خميس الخنجر وابنه سرمد استثمارات ضخمة في محافظة بابل، شملت عقودا تشغيلية لمشاريع كبرى من بينها المستشفى التركي