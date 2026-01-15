أكدت النائبة الكردية السابقة، ريزان الشيخ دلير، اليوم الخميس، أن ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان لا يزال مرتبطًا بشكل مباشر باختيار رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن المشاورات مستمرة حتى الآن بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني دون التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.

وأقالت الشيخ دلير في تصريح ل/المعلومة/ إن "الاجتماعات بين الطرفين متواصلة خلال الأسبوع الحالي، مبينة أن هناك نقاشا حول إمكانية المضي بتشكيل حكومة الإقليم قبل حسم منصب رئاسة الجمهورية، أو تأجيل ذلك إلى ما بعد الاتفاق على الرئيس"، لافتة إلى أن "هذا الملف لا يبدو بعيدا عن الحل وفقًا لتقديرات الطرفين، رغم أن ملامح الاتفاق السياسي لم تتضح بعد".

وأضافت أن "التوصل إلى مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية بتوافق الحزبين سيمهد الطريق أمام الإسراع بتشكيل حكومة إقليم كردستان، واستئناف جلسات برلمان الإقليم"، مؤكدة أن "القضايا السياسية العالقة مترابطة، وأن حل إحداها سينعكس إيجابًا على بقية الملفات الخلافية".

ويشهد المشهد السياسي في إقليم كردستان حالة من التعقيد منذ الانتخابات الأخيرة، حيث يترتب على اختيار رئيس الجمهورية توافق بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتعد رئاسة الجمهورية خطوة حاسمة، إذ أن الاتفاق على مرشح واحد يسهل استكمال الإجراءات الدستورية لتشكيل حكومة الإقليم واستئناف أعمال البرلمان