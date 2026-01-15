الأخبار

النائبة الكردية السابقة، ريزان الشيخ دلير


أكدت النائبة الكردية السابقة، ريزان الشيخ دلير، اليوم الخميس، أن ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان لا يزال مرتبطًا بشكل مباشر باختيار رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن المشاورات مستمرة حتى الآن بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني دون التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.

وأقالت الشيخ دلير في تصريح ل/المعلومة/ إن "الاجتماعات بين الطرفين متواصلة خلال الأسبوع الحالي، مبينة أن هناك نقاشا حول إمكانية المضي بتشكيل حكومة الإقليم قبل حسم منصب رئاسة الجمهورية، أو تأجيل ذلك إلى ما بعد الاتفاق على الرئيس"، لافتة إلى أن "هذا الملف لا يبدو بعيدا عن الحل وفقًا لتقديرات الطرفين، رغم أن ملامح الاتفاق السياسي لم تتضح بعد".

وأضافت أن "التوصل إلى مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية بتوافق الحزبين سيمهد الطريق أمام الإسراع بتشكيل حكومة إقليم كردستان، واستئناف جلسات برلمان الإقليم"، مؤكدة أن "القضايا السياسية العالقة مترابطة، وأن حل إحداها سينعكس إيجابًا على بقية الملفات الخلافية".

ويشهد المشهد السياسي في إقليم كردستان حالة من التعقيد منذ الانتخابات الأخيرة، حيث يترتب على اختيار رئيس الجمهورية توافق بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتعد رئاسة الجمهورية خطوة حاسمة، إذ أن الاتفاق على مرشح واحد يسهل استكمال الإجراءات الدستورية لتشكيل حكومة الإقليم واستئناف أعمال البرلمان

الشيخ جلال الدين الصغير : غرينلاند.. ماذا وراء أكبر جزيرة في العالم ولماذا تسعى أمريكا للسيطرة عليها؟
آلاف الزائرين يحيون ليلة الجمعة الاخيرة من رجب في كربلاء
قائد عمليات بغداد يعلن نجاح الخطة المرسومة لتأمين الزيارة الرجبية
جهاز المخابرات الوطني يحرر عراقياً مختطفاً في ايران
الاتحاد الوطني يحسم موقفه: أوميدي خيارنا الوحيد لرئاسة الجمهورية
حراك نيابي لإلغاء عقود المستشفيات الممنوحة للخنجر في بابل
النائبة الكردية السابقة، ريزان الشيخ دلير
سياسي كردي يكشف حصيلة الرواتب "المسروقة" من موظفي الاقليم منذ 2015
رسميا.. تحديد موعد بدء الحجز الإلكتروني في مديرية الأحوال المدنية والجوازات
الأنواء الجوية تصدر تحديثاً بشأن حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وصقيع
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
