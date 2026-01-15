الأخبار

سياسي كردي يكشف حصيلة الرواتب "المسروقة" من موظفي الاقليم منذ 2015


كشف السياسي الكردي ديدار هافال اليوم الخميس، الرواتب المسروقة من قبل عائلة مسعود البارزاني منذ عام 2015 ولغاية الان مشيرا الى ان هذا الملف يعد من اكبر ملفات الفساد ويضاهي سرقة القرن. 

وقال هافال في تصريح ل / المعلومة/، ان " وزارة مالية حكومة اقليم كردستان سرقت 4 رواتب من موظفيها في عام 2015 وراتب واحد في عام 2016 وراتب واحد في عام 2017 و 7 رواتب في عام 2020 و 3 رواتب في عام 2023 وراتب واحد عام 2024 وراتبين اثنين عام 2025 ". 

واضاف ان" مجموع الرواتب المسروقة بلغت 20 راتبا لم يتم توزيعها على موظفي الاقليم ولم يتم فتح تحقيق في ملفات فساد رواتب الاقليم لوجود تخادم سياسي بين حكومة بغداد والاقليم ،

مبينا ان" مبالغ الرواتب المسروقة اكثر من 19 تريليون دينار تم الاستيلاء عليها من قبل البارزاني واحزاب السلطة في الاقليم ، موضحا ان" موظفي الاقليم طالبوا الحكومة المركزية بإلغاء ارسال رواتبهم الى حكومة الاقليم والاستلام حصرا من مصارف حكومة بغداد".

وبين ان" صمت حكومة المركز وعدم تحركها لاستعادة المبالغ المسروقة من حكومة الاقليم ولد حالة من الاستغراب من وجود صفقات سياسية تحول دون اتخاذ اي اجراء قانوني بحق الاسرة الحاكمة".

سياسي كردي يكشف حصيلة الرواتب "المسروقة" من موظفي الاقليم منذ 2015
