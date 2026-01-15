الأنواء الجوية تصدر تحديثاً بشأن حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وصقيع

أصدرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تحديثاً بشأن حالة الطقس في البلاد، محذرة من الانجماد الأرضي وتشكل الصقيع.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن "صور الأقمار الاصطناعية، أوضحت حركة الســحب المؤثرة فــي أجواء البلاد خلال ساعات الصباح، وبينت ثمة فرصة واردة لهطول زخات مطر خفيفة في مناطق شــــرق البلاد ومناطق متفرقة من مدن الوسط وجــنوب البلاد في أماكن محدودة منها، إضافة إلى الموصل ودهوك، على أن تنتهي خلال ساعات المساء، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات السليمانية، تلامس بعض المناطق المنخفضة فيها ، وكذلك هطول ثلجي متوقع على مرتفعات أربيل ودهوك".

وأضافت ،أن "درجات الحرارة تشهد أجواء شديدة البرودة، مع درجات حرارة دون الصفر في شمال البلاد، وحول الصفر في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح، تبدأ اعتباراً من اليوم الخميس وتستمر يومي الجمعة والسبت، ثم تعود للارتفاع التدريجي خلال الأسبوع المقبل، محذرة من الانجماد الأرضي وتشكّل الصقيع".

وأشارت الى ان "الاستقرار الجوي نسبي في الأجواء يومي الجمعة والسبت"، موضحة ان "هناك توقعات مستقبلية لحالة جوية جديدة قد تبدأ في صباح يوم الأحد، وتؤثر على شمال البلاد وبعض مناطق الوسط".