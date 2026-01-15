وزير الخارجية ونظيره العُماني يؤكدان أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وإبعادها عن الصراعات

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره العُماني بدر البوسعيدي أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وإبعادها عن الصراعات.

وقال حسين في تدوينة له على منصة (إكس): "أجريتُ اتصالاً هاتفياً مع بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، بحثنا خلاله العلاقات الثنائية، ونتائج زيارته الأخيرة إلى إيران، وتطورات الأوضاع الداخلية فيها والتهديدات الموجّهة لها، إضافة إلى مستجدات الوضع في اليمن، كما أطلعته على مسار تشكيل الحكومة العراقية".

وأضاف، "أكدنا أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة، وإبعادها عن الصراعات، وضرورة حلّ الأزمة اليمنية عبر الحوار والمفاوضات السلمية".