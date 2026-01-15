العراق يعلن ضبط 2.5 مليون حبة كبتاغون بعملية عابرة للحدود بين الانبار والحدود السورية

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط 2.5 مليون حبة كبتاغون والإطاحة بثلاثة عناصر من شبكة تهريب للمخدرات بعملية عابرة للحدود في الأراضي السورية.

وقالت الوزارة في بيان، "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبناءً على توجيهات وزير الداخلية، نفّذت وزارة الداخلية العراقية، ممثلةً بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، عملية أمنية نوعية عابرة للحدود، بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، استهدفت شبكة إجرامية دولية متخصصة بتصنيع وتهريب وترويج المواد المخدّرة".

وأسفرت العملية وفق البيان "التي جاءت نتيجة عمل استخباري دقيق وتنسيق أمني مشترك، عن إلقاء القبض على المدعو (ا.ع) داخل الأراضي العراقية، وإلقاء القبض على عنصرين من الشبكة داخل الأراضي السورية، فضلاً عن ضبط ما يقارب (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة، في ضربة نوعية أسهمت في تفكيك أحد المسارات الرئيسة لعمل الشبكة".

ولفت البيان الى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم داخل العراق، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، فيما تواصل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع الجهات النظيرة، ملاحقة بقية عناصر الشبكة وفق معطيات استخبارية دقيقة".