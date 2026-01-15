الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية للزيارة الرجبية دون أي خروقات

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية، فيما اشارت إلى عدم تسجيل أية حوادث أو خروقات أمنية تذكر، حيث ذكر قائد عمليات بغداد في هيئة الحشد الشعبي، حسين السماحي ، خلال المؤتمر الختامي للهيئة، ان "العام الحالي شهد اختلافا ملحوظا عن الأعوام السابقة من حيث مستوى التنظيم والتنسيق العالي، حيث جرى العمل وفق خطة أُعدّت مسبقا ونفذت بدقة عالية، وبمشاركة فاعلة من الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية المختصة، فضلاً عن المواكب الحسينية"، معلنا "نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية".

وأضاف انه "لم يتم تسجيل أية حوادث أو خروقات أمنية تذكر"، موضحا ان "قطعات الحشد الشعبي انتشرت في جميع المحاور والفلاتر الأمنية المحيطة بمدينة الكاظمية المقدسة، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز الأمن وتأمين حركة الزائرين وتنظيم انسيابية الدخول والخروج ما وفر أجواء آمنة ومستقرة طوال أيام الزيارة".

كما أوضح أن "الخطة شملت تأمين التفويج العكسي للزائرين بعد انتهاء مراسم الزيارة والذي جرى بانسيابية عالية ودون معوقات، بفضل الجهد الأمني والتنظيمي المشترك بين جميع الجهات المعنية".

فيما قدم شكره إلى "العتبة الكاظمية المقدسة وجميع الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والمواكب الحسينية، إضافة إلى المواطنين والزائرين"، مثمنا "تعاونهم العالي والتزامهم بالتعليمات، مؤكدا أن هذا التعاون كان له الدور الأبرز في إنجاح الخطة وتحقيق أهدافها الأمنية والخدمية".