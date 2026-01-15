الأخبار

الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية للزيارة الرجبية دون أي خروقات


 

 

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية، فيما اشارت إلى عدم تسجيل أية حوادث أو خروقات أمنية تذكر، حيث ذكر قائد عمليات بغداد في هيئة الحشد الشعبي، حسين السماحي ، خلال المؤتمر الختامي للهيئة، ان "العام الحالي شهد اختلافا ملحوظا عن الأعوام السابقة من حيث مستوى التنظيم والتنسيق العالي، حيث جرى العمل وفق خطة أُعدّت مسبقا ونفذت بدقة عالية، وبمشاركة فاعلة من الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية المختصة، فضلاً عن المواكب الحسينية"، معلنا "نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية".

وأضاف انه "لم يتم تسجيل أية حوادث أو خروقات أمنية تذكر"، موضحا ان "قطعات الحشد الشعبي انتشرت في جميع المحاور والفلاتر الأمنية المحيطة بمدينة الكاظمية المقدسة، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز الأمن وتأمين حركة الزائرين وتنظيم انسيابية الدخول والخروج ما وفر أجواء آمنة ومستقرة طوال أيام الزيارة".

كما أوضح أن "الخطة شملت تأمين التفويج العكسي للزائرين بعد انتهاء مراسم الزيارة والذي جرى بانسيابية عالية ودون معوقات، بفضل الجهد الأمني والتنظيمي المشترك بين جميع الجهات المعنية".

فيما قدم شكره إلى "العتبة الكاظمية المقدسة وجميع الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والمواكب الحسينية، إضافة إلى المواطنين والزائرين"، مثمنا "تعاونهم العالي والتزامهم بالتعليمات، مؤكدا أن هذا التعاون كان له الدور الأبرز في إنجاح الخطة وتحقيق أهدافها الأمنية والخدمية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العتبة الكاظمية المقدسة: مشاركة 15 مليون زائر في الزيارة الرجبية
وزارة الداخلية: ضبط 2.5 مليون حبة كبتاغون والإطاحة بـثلاثة عناصر من شبكة تهريب للمخدرات
الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية للزيارة الرجبية دون أي خروقات
وزارة النقل: التفويج العكسي للزائرين يسير بانسيابية عالية
الزيارة الرجبية: حشود الزائرين تقيم تشييعاً رمزياً لنعش الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)
الإطاحة بمتهم خطير بتجارة البشر في كمين استخباري بذي قار
بعد اخلاءه بالكامل.. اخماد حريق المطعم في كركوك
الوقائع العراقية تنشر قرار الاتحادية بشأن تحديد الصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء
من ضمنها منع التدخين والطعام .. التربية تصدر عدة توجيهات جديدة لإدارات المدارس
تفاصيل جديدة حول الغاء منح العراقيين التاشيرة الأميركية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك