وزارة النقل: التفويج العكسي للزائرين يسير بانسيابية عالية

أكدت وزارة النقل ،اليوم الخميس ، أن التفويج العكسي للزائرين يسير بانسيابية عالية ،فيما أحصت عدد وسائل النقل المشاركة في تفويج الزائرين، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي للوكالة الرسمية، إن "وزارة النقل مستمرة بتقديم الخدمات، وعمليات التفويج العكسي تسير بانسيابية عالية، وهناك تنسيق عالٍ مع القوات الأمنية، لا سيما وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وعدد من المؤسسات الخدمية".

وأضاف أن "وزارة النقل متمثلة في الملاكات، ومعها وزير النقل، والوكيل الإداري، ومدراء عامون للتشكيلات المعنية موجودة بزيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)"، وتابع أن "هنالك زيادة كبيرة واضحة في أعداد الزائرين، إضافة إلى جهد النقل في هذه الزيارة، إذ تم زج أكثر من 350 حافلة من طابق واحد وطابقين، كما أن الشركة العامة للمسافرين والوفود موجودة وكذلك مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص ومدير عام السكك الحديدية أيضاً موجود، إضافة إلى الوكيل الإداري ورئيس عمليات النقل" ،مؤكدا أن "هنالك استمراراً لعمليات التفويج والحافلات موجودة، وهناك إنسيابية عالية بحركة السير".

كذلك أوضح، "في حال وجود اختناقات يكون هناك تنسيق عالٍ مع وزارة الداخلية لعملية سير الحافلات، وكذلك فتح المنافذ، وأيضاً تكون هناك عملية مساعدة من عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية ،فالجهد مشترك بين وزارة النقل والمؤسسات الأخرى".

وفيما يخص عدد وسائل النقل المشاركة في التفويج العكسي، أكد الصافي، أنه "في ما يتعلق بوزارة النقل، هناك 300 حافلة تم زجها اليوم وأمس ، وتمت إضافة 50 أخرى لجهد النقل. أما المركبات الخاصة، فتجاوز عددها ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف مركبة، للمشاركة في زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، بالإضافة إلى 11 قطاراً من قبل الشركة العامة لسكك حديد العراق".