الأعرجي ولاريجاني يؤكدان على أهمية ضبط الحدود المشتركة وتعزيز التنسيق

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الثلاثاء ( 13 كانون الثاني 2026 )، من أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أهمية ضبط الحدود المشتركة بين العراق وإيران وتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين.

وذكر مكتب الأعرجي، في بيان أن الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة، وشددا على "ضرورة تكثيف التعاون المشترك لمنع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين"، بما يسهم في دعم الاستقرار وحماية أمن الحدود.