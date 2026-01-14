بوتين يتسلم أوراق اعتماد السفير العراقي الجديد في موسكو

أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتسلم أوراق اعتماد سفراء دول أجنبية، بما في ذلك سفراء من إفريقيا والشرق الأوسط في مراسم تقام في الكرملين في 15 كانون الثاني.

وسيتسلم الرئيس بوتين أوراق اعتماد سفير الصومال محمد أبو بكر زبير والغابون سوستن نديمبي وسريلانكا شوبيني كوشالا جوناسيكيرا والسنغال ستيفان سيلفان سامبو ورواندا جوزيف نزابامويتا وموريتانيا سيداتي شيخ ولد أحمد عائشة والجزائر توفيق جمعة وبنغلاديش نصر الإسلام ومصر حمدي شعبان عبد الحليم محمد وغانا كوما ستيم جيهو أبياه وناميبيا مونيكا نديلوايكي نشاندي وكوريا الجنوبية لي سيوك باي.

كما سيقدم سفراء من منطقة الشرق الأوسط أوراق اعتمادهم للرئيس الروسي، وهم عبد الكريم هاشم مصطفى من العراق، وبشير صالح عزام من لبنان، وسامي بن محمد السعدان من السعودية.

وسيتسلم بوتين أيضا أوراق اعتماد سفير كوريا الجنوبية لي سيوك باي.

وستقام مراسم التسليم في قاعة ألكسندر بقصر الكرملين كما جرت العادة.