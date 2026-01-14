الأخبار

أمانة بغداد: نشر أكثر من 220 آلية و10 آلاف حاوية بمدينة الكاظمية المقدسة


 

 

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن نشر أكثر من 220 آلية و10 آلاف حاوية في مدينة الكاظمية المقدسة، مؤكدة استنفار جميع دوائرها البلدية لتقديم الخدمات للزائرين الوافدين إلى مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل للوكالة الرسمية، إن "الجهد الخدمي انقسم إلى قسمين، الأول خارج مدينة الكاظمية وعلى طريق الزائرين، فيما خُصص الجهد الآخر داخل المدينة"، مبيناً أن "مدينة الكاظمية المقدسة قُسمت إلى ستة محاور، يرأس كل محور دائرة بلدية من دوائر أمانة بغداد".

وأضاف، أن "الجهد داخل مدينة الكاظمية المقدسة ،شمل إشراك أكثر من 220 آلية تخصصية، إلى جانب آليات حوضية لتوفير المياه الصالحة للاستخدام لأصحاب المواكب، إضافة إلى نشر أعداد كبيرة من عمال النظافة عبر ثلاث وجبات (شفتات)، مدة كل منها 8 ساعات، وبعمل متواصل على مدار 24 ساعة".

كما أوضح الجنديل، أنه "تم نشر أكثر من 10 آلاف حاوية نفايات بأحجام مختلفة داخل مدينة الكاظمية المقدسة وفي الشوارع المؤدية إلى مرقد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، للمحافظة على نظافة المكان"، مؤكداً أن "عملية رفع النفايات مستمرة وعلى مدار الساعة".

كذلك لفت إلى، أن "المديرية العامة للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد، ومن خلال قسم الوعي المجتمعي، تنفذ حملات توعوية لأصحاب المواكب والزائرين، تتضمن توزيع أكياس نفايات مجاناً، والتأكيد على رمي النفايات في الأماكن المخصصة والحفاظ على نظافة المدن".

فيما أكد الجنديل، أن "هناك استنفاراً كاملاً لجميع الدوائر البلدية، سواء ضمن القواطع البلدية أو من خلال إسناد الجهد داخل بلدية الكاظمية المقدسة"، موضحاً أن "العمل مستمر على مدار 24 ساعة يومياً، مع توفير أماكن استراحة للعمال القادمين من دوائر بعيدة، لضمان سرعة استجابتهم واستمرار تقديم الخدمات للزائرين".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
