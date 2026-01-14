أمانة بغداد: نشر أكثر من 220 آلية و10 آلاف حاوية بمدينة الكاظمية المقدسة

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن نشر أكثر من 220 آلية و10 آلاف حاوية في مدينة الكاظمية المقدسة، مؤكدة استنفار جميع دوائرها البلدية لتقديم الخدمات للزائرين الوافدين إلى مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل للوكالة الرسمية، إن "الجهد الخدمي انقسم إلى قسمين، الأول خارج مدينة الكاظمية وعلى طريق الزائرين، فيما خُصص الجهد الآخر داخل المدينة"، مبيناً أن "مدينة الكاظمية المقدسة قُسمت إلى ستة محاور، يرأس كل محور دائرة بلدية من دوائر أمانة بغداد".

وأضاف، أن "الجهد داخل مدينة الكاظمية المقدسة ،شمل إشراك أكثر من 220 آلية تخصصية، إلى جانب آليات حوضية لتوفير المياه الصالحة للاستخدام لأصحاب المواكب، إضافة إلى نشر أعداد كبيرة من عمال النظافة عبر ثلاث وجبات (شفتات)، مدة كل منها 8 ساعات، وبعمل متواصل على مدار 24 ساعة".

كما أوضح الجنديل، أنه "تم نشر أكثر من 10 آلاف حاوية نفايات بأحجام مختلفة داخل مدينة الكاظمية المقدسة وفي الشوارع المؤدية إلى مرقد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، للمحافظة على نظافة المكان"، مؤكداً أن "عملية رفع النفايات مستمرة وعلى مدار الساعة".

كذلك لفت إلى، أن "المديرية العامة للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد، ومن خلال قسم الوعي المجتمعي، تنفذ حملات توعوية لأصحاب المواكب والزائرين، تتضمن توزيع أكياس نفايات مجاناً، والتأكيد على رمي النفايات في الأماكن المخصصة والحفاظ على نظافة المدن".

فيما أكد الجنديل، أن "هناك استنفاراً كاملاً لجميع الدوائر البلدية، سواء ضمن القواطع البلدية أو من خلال إسناد الجهد داخل بلدية الكاظمية المقدسة"، موضحاً أن "العمل مستمر على مدار 24 ساعة يومياً، مع توفير أماكن استراحة للعمال القادمين من دوائر بعيدة، لضمان سرعة استجابتهم واستمرار تقديم الخدمات للزائرين".