وزارة العدل: تحويل المركز الصحي في سجن الناصرية إلى مستشفى متكامل

أعلنت إدارة سجن الناصرية المركزي، اليوم الأربعاء، ان وزارة العدل حولت المركز الصحي في سجن الناصرية الى مستشفى متكامل، فيما أشارت الى استقبال المستشفى نحو 250 مراجعاً يومياً، حيث مدير السجن حسين الساعدي للوكال الرسمية، إن "وزارة العدل أكملت جميع الإجراءات الأصولية لتحويل المركز الصحي في سجن الناصرية المركزي الى مستشفى متكامل"، مبينا ان "ذلك سيسهم في تخفيف الضغط الكبير عن المؤسسات الإصلاحية". كما أضاف ان "التحويل جرى برعاية وزير العدل وبالتنسيق العالي مع وزارة الصحة، الأمر الذي سيوفر إجراءات علاجية متكاملة داخل السجن، ويقلل من الحاجة الى إرسال النزلاء الى خارج المؤسسة لإجراء المعالجات".

كذلك أوضح ان "المستشفى سيضم هيكلية متكاملة من أطباء الاختصاص"، مشيراً الى ان "هذه الخطوة تعد إيجابية ومهمة ضمن جهود وزارتي العدل والصحة للارتقاء بالخدمات الصحية في سجن الناصرية المركزي".

في حين أكد مدير المستشفى الجديد، مجتبى طالب، أنه "ضمن البرنامج الحكومي للارتقاء بالواقع الصحي في المؤسسات الإصلاحية، يستقبل مستشفى سجن الناصرية المركزي المراجعين بشكل يومي، حيث يتراوح عددهم بين 200 و250 مراجعاً". كما لفت الى ان "المستشفى يوفر عدداً من التخصصات الطبية التي تغطي الحاجة الفعلية للنزلاء، منها طب الأسنان، والعيون، والباطنية، والجراحة العامة، إضافة الى استقبال الحالات الطارئة في قسم الطوارئ، مع توفر الأدوية اللازمة للحالات الطارئة والأمراض المزمنة".

وأضاف بان "المؤسسة الصحية مقبلة على مرحلة توسعة وتطوير لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النزلاء، بما يسهم في تقليل الزخم الناتج عن تحويلهم الى خارج السجن، وتلبية احتياجاتهم الصحية داخل هذه المؤسسة".