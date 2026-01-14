وزارة الصحة تطلق الباركود الخاص بالزيارة الرجبية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الباركود الخاص بالزيارة الرجبية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم إطلاق الباركود الخاص بالزيارة الرجبية، الذي يسهّل على الزائرين الوصول السريع والآمن إلى الخدمات الصحية، ويشمل:

• مواقع مفارز ومراكز طب الحشود في بغداد وواسط مع نظام GPS لتحديد الموقع بدقة.

• إرشادات صحية مهمة للحفاظ على سلامة الزائرين أثناء الزيارة.

• برنامج اللغة (القاموس الطبي) لأكثر من 60 لغة لتسهيل التواصل مع الملاكات الطبية.

وللاستفادة من هذه الخدمات، يُرجى مسح الباركود المرفق