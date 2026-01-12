صلاح الدين: الدفاع المدني ينشر فرق على طريق زائري الكاظمية المقدسة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن نشر فرقها على طريق الزائرين الرابط بين بغداد وصلاح الدين ضمن خطتها الخاصة بتأمين الزيارات الدينية، حيث ذكر مدير الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، العميد معاذ صبحي توفيق للوكالة الرسمية، إن "مديرية دفاع مدني صلاح الدين، قامت بتحديث الخطط الخاصة بعملها والتي تشمل الإشراف على تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة لكلا القطاعين العام والخاص وصولاً الى الأفراد، ورفع مستوى الجاهزية، لاسيما خلال الزيارات المليونية وآخرها الزيارة الرجبية للإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".

كما أضاف، أن "جميع الفرق مستنفرة وتم نشرها ومرابطتها عند الأماكن المقدسة وتقاطعات الطرق المؤدية الى بغداد، مع إرسال فرق إسناد ضمن خطة التعاون المشتركة بين المحافظات، وبإسناد من مديرية دفاع مدني بغداد الكرخ بعجلات إطفاء إنقاذ". كذلك أكد توفيق "بعدم تسجيل أي حوادث أو خروق، بما فيها حوادث الحريق، خلال هذه الفترة، بفضل الانتشار الميداني والدعم المقدم من قبل وزارة الداخلية".