الأخبار

صلاح الدين: الدفاع المدني ينشر فرق على طريق زائري الكاظمية المقدسة


 

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن نشر فرقها على طريق الزائرين الرابط بين بغداد وصلاح الدين ضمن خطتها الخاصة بتأمين الزيارات الدينية، حيث ذكر مدير الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، العميد معاذ صبحي توفيق للوكالة الرسمية، إن "مديرية دفاع مدني صلاح الدين، قامت بتحديث الخطط الخاصة بعملها والتي تشمل الإشراف على تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة لكلا القطاعين العام والخاص وصولاً الى الأفراد، ورفع مستوى الجاهزية، لاسيما خلال الزيارات المليونية وآخرها الزيارة الرجبية للإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".

كما أضاف، أن "جميع الفرق مستنفرة وتم نشرها ومرابطتها عند الأماكن المقدسة وتقاطعات الطرق المؤدية الى بغداد، مع إرسال فرق إسناد ضمن خطة التعاون المشتركة بين المحافظات، وبإسناد من مديرية دفاع مدني بغداد الكرخ بعجلات إطفاء إنقاذ". كذلك أكد توفيق "بعدم تسجيل أي حوادث أو خروق، بما فيها حوادث الحريق، خلال هذه الفترة، بفضل الانتشار الميداني والدعم المقدم من قبل وزارة الداخلية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمليات بغداد: وصايا وإرشادات لأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية
وزارة العدل تعلن المباشرة بإجراءات تحويل أربع مراكز صحية في سجون دائرة الإصلاح لمستشفيات
وزارة النقل: تخصيص أكثر من (350) باصاً حديثاً للزيارة الرجبية
صلاح الدين: الدفاع المدني ينشر فرق على طريق زائري الكاظمية المقدسة
هزة أرضية تسجل في البصرة ويشعر بها الأهالي
وزير الكهرباء يؤكد لطيف سامي: استقرار موازنة التشغيل أساس لديمومة المنظومة وتحسين التجهيز
توضيح من التربية بشأن تحسين المعدل والمحاولات
المرور: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطن اعتدى على منتسب أثناء تأدية واجبه في نينوى
البرلمان: 81 مرشحاً تقدموا للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية والتدقيق مستمر
وزارة الصحة تنفي كتاباً مزوراً يخص تعيينات خريجي كليات الطب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك