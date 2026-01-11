وزير الكهرباء يؤكد لطيف سامي: استقرار موازنة التشغيل أساس لديمومة المنظومة وتحسين التجهيز

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أن تأمين موازنة تشغيل مستقرة يمثل عاملاً أساسياً في ضمان ديمومة عمل المنظومة الكهربائية وتحسين مستوى التجهيز.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل بحث مع وزيرة المالية طيف سامي الموازنة التشغيلية لعام 2026 لقطاع الطاقة الكهربائية، بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة (TBI) عددٍ من المسؤولين في الوزارتين".

وأضاف أن "اللقاء ناقش الموازنة الخاصة بإدامة وصيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى قطاعي النقل والتوزيع، فضلاً عن بحث مبالغ الوقود اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، بما يسهم في استقرار تجهيز الطاقة وتحسين الأداء خلال العام الحالي".

وأكد وزير الكهرباء، أن "تأمين موازنة تشغيل مستقرة يمثل عاملاً أساسياً في ضمان ديمومة عمل المنظومة الكهربائية وتحسين مستوى التجهيز، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط فنية وتشغيلية واضحة تتطلب دعماً منتظماً لتفادي أي اختناقات مستقبلية".

من جانبها، أعربت وزيرة المالية عن أهمية وحيوية قطاع الكهرباء، مؤكدة تفهم الحكومة لضرورة الاهتمام بهذا القطاع بوصفه من الأولويات الأساسية، لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطنين.