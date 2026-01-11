البرلمان يستضيف وزيري الخارجية والموارد المائية الأسبوع المقبل

أفاد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، بأنه سيتم استضافة وزيري الخارجية فؤاد حسين والموارد المائية عون ذياب عبد الله بشأن الاتفاقية المائية مع الجارة تركيا خلال الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، افتتح رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، أعمال الجلسة رقم (4) بحضور 212 نائباً.

وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب،، أن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم (4)". وأضاف البيان، أن "عدد الحاضرين من النواب خلال الجلسة بلغ 212 نائباً".