رئيس هيئة المنافذ الحدودية ينفي وجود أي منفذ غير رسمي في الوسط والجنوب

نفى رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأحد، وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب.

وقال الوائلي خلال استضافته في البرلمان: "تطبيق الحوكمة الإلكترونية حد كثيرًا من ظاهرة الفساد التي شابت المنافذ فيما مضى". وأضاف أن "العمل يجري بهيئة المنافذ في بغداد على مدار 24 ساعة وبشكل منتظم على جميع المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية".

وبين: "عدم التوصل إلى تفاهمات رسمية مع الجهات المعنية لضبط المنافذ في إقليم كردستان"، نافياً بشكل قاطع وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب.