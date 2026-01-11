الحلبوسي: على مرشح الحكومة المقبلة تقديم برنامجه الحكومي لدراسته قبل التصويت

أكد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، أن على مرشح الحكومة المقبلة تقديم برنامجه الحكومي لمراجعته ودراسته قبل التصويت عليه في البرلمان.

وشدد الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب على "أهمية تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي للاطلاع عليه ودراسته بشكل يتوافق مع الإصلاحات المالية الاستراتيجية قبل التصويت عليه في المجلس".

ونوه إلى "أهمية تعديل قانون الاستثمار بما يخدم تعزيز الإيرادات للدولة".